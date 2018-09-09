В ЛДПР прокомментировали потасовку с участием Жириновского

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В пресс-службе ЛДПР прокомментировали потасовку с участием лидера партии Владимира Жириновского. Об этом сообщается на сайте партии.

Отмечается, что во время протестных акций против пенсионной реформы, которые не были согласованы с правительством Москвы, Жириновский решил пообщаться с народом. В пресс-службе сообщили, что в это время к нему подошел провокатор и начал оскорблять лидера ЛДПР матом, однако «окончательно разозлил» Жириновского, перейдя «к оскорблениям всего русского народа».

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Также в сообщении подчеркивается, что у мужчины, напавшего на Жириновского, был «сине-желтый украинский паспорт».

Ране сообщалось, что Владимир Жириновский стал участником потасовки во время несанкционированной акции в центре Москвы.