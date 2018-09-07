В Госдуме отреагировали на заявление делегации США о законности референдума в Крыму

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек дал комментарий после того, как в посетившей Крым делегации общественных деятелей из США назвали референдум на полуострове законным. Об этом сообщает RT.

По словам Бальбека, в основе ментальности американского народа волеизъявления граждан и принципы свободы мнения. «Простые» американцы продолжают придерживаться этих принципов, а позиция Белого дома продиктована личными интересами, хотя там и называют ее мнением всего населения страны.

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«И поэтому слова делегации о том, что волеизъявление крымчан — реальность и фактор, который нужно учитывать и уважать как свободу выбора, у любого здравомыслящего американца не вызывает сомнений», — сказал Бальбек.

Ранее представитель делегации Сильвия Демарест заявила, что после приезда в Штаты обязательно расскажет согражданам об обстановке в Крыму.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.