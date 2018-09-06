Порошенко пообещал уведомить ООН о прекращении договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что намерен уведомить международные организации о непродлении договора о дружбе с Россией на Генассамблеи ООН. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, он уведомит международные организации на ГА ООН в Нью-Йорке.

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Как отмечается, Генассамблея ООН пройдет в Нью-Йорке с 24 по 27 сентября.

Ранее Порошенко заявил, что до 30 сентября уведомит Россию о непродлении договора о дружбе.

По его словам, договор не будет расторгнут, так как это сложная и долгая процедура.