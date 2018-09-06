Делегация из США посадила в Крыму аллею дружбы

Один из организаторов визита делегации США на Крымский полуостров Юрий Пелипенко рассказал, что члены американской организации «Центр гражданских инициатив» высадили аллею дружбы в Симферополе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что визит американских представителей на территорию Крыма продлится три дня. Деревья были высажены во время помещения реабилитационного учебного центра для детей с ограниченными возможностями.

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«Совершили там гуманитарную акцию — посадили аллею дружбы из экзотических крымских растений глициния», — сказал Пелипенко.

Ранее сообщалось, что первый день официальной программы визита делегации из США в Крым начнется с посещения детского дома и посадки деревьев.