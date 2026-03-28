Зеленский прибыл в следующую страну Ближнего Востока

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение в ДагестанеПереговоры о мире на Украине
Политика

Зеленский прилетел в Катар

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram-канале о прибытии в Катар.

На опубликованном политиком видео он спускается по трапу самолета и пожимает руку главе встречающей его арабской делегации.

«Реальная безопасность строится на партнерстве, и мы ценим каждого и открыты для поддержки всех, кто готов работать вместе ради этого», — отметил глава государства в посте с роликом.

До этого украинский лидер побывал в Абу-Даби, где встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном. Страны договорились о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.

Двумя днями ранее Зеленский посетил Саудовскую Аравию. Украина и королевство подписали соглашение об оборонном сотрудничестве.

Визиты Зеленского на Ближний Восток начались после того, как США попросили Украину помочь защитить военные базы в регионе от ударов Ирана. По словам президента, к Киеву также обратились Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Иордания и Кувейт.

Ранее Зеленский заявил, что в переговорах о мире Киев не чувствует себя стороной конфликта.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!