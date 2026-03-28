Зеленский прибыл в следующую страну Ближнего Востока

Президент Украины Владимир Зеленский написал в Telegram-канале о прибытии в Катар.

На опубликованном политиком видео он спускается по трапу самолета и пожимает руку главе встречающей его арабской делегации.

«Реальная безопасность строится на партнерстве, и мы ценим каждого и открыты для поддержки всех, кто готов работать вместе ради этого», — отметил глава государства в посте с роликом.

До этого украинский лидер побывал в Абу-Даби, где встретился с президентом Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммедом бен Заидом аль Нахайяном. Страны договорились о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны.

Двумя днями ранее Зеленский посетил Саудовскую Аравию. Украина и королевство подписали соглашение об оборонном сотрудничестве.

Визиты Зеленского на Ближний Восток начались после того, как США попросили Украину помочь защитить военные базы в регионе от ударов Ирана. По словам президента, к Киеву также обратились Саудовская Аравия, Катар, ОАЭ, Бахрейн, Иордания и Кувейт.

Ранее Зеленский заявил, что в переговорах о мире Киев не чувствует себя стороной конфликта.