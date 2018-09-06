Делегация из США высадит в Крыму деревья

Первый день официальной программы визита делегации из США в Крым начнется с посещения детского дома и посадки деревьев, передает РИА «Новости» заявление одного из организаторов визита Валентина Козубского.

Делегация из США в составе четырех человек находится в Крыму с трехдневным официальным визитом. В ее составе представители американской организации «Центр гражданских инициатив».

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«Первый день официальной части программы начнется с посещения детского дома «Надежда» в Симферополе. Гости высадят деревья в знак памяти о встрече, а также пообщаются с детьми и вручат им подарки», — сказал Козубский.

В Ялте делегация побывает в одном из городских сел, а в Севастополе запланирована встреча со студентами.

Ранее сообщалось о визите в Крым делегации из Эстонии.