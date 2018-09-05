В Кремле ответили на вопрос о следующей встрече Путина и Трампа

Помощник российского президента Юрий Ушаков ответил на вопрос о том, когда состоится следующая встреча Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Ушакова, работа над следующей встречей российского и американского лидеров на данный момент не ведется, поэтому дата пока неизвестна, однако помощник президента не исключил возможности того, что Путин и Трамп проведут переговоры на каком-то международном мероприятии.

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«Я не могу исключать, что лидеры воспользуются совместным пребыванием в том или ином месте для проведения отдельной встречи. Но это только в плане теоретических рассуждений», — сказал Ушаков.

При этом он подчеркнул, что по российским каналам встреча пока не прорабатывается.

Ранее сообщалось, что Белый дом выпустил памятную монету в честь саммита Путина и Трампа.