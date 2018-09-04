Трамп и Мун Чжэ Ин обсудили диалог с КНДР

Президент США Дональд Трамп обсудил с лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином перспективы диалога с КНДР, сообщает «Ренхап».

Уточняется, что в ходе телефонного разговора лидеры обсудили развитие ситуации на Корейском полуострове, а также переговоры о денуклеаризации.

Реклама

Ранее в Пхеньяне предупредили о возможности срыва переговоров с американской стороной по вопросу денуклеаризации Корейского полуострова.

Тем не менее, в августе американский лидер Дональд Трамп заявил о том, что у него «фантастические» отношения с северокорейским лидером Ким Чен Ыном. По его словам, Вашингтон «хорошо справляется» в налаживании дипломатических связей с Пхеньяном.