Песков подтвердил скорую встречу Путина и Пашиняна

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российский лидер Владимир Путин и глава Армении Никол Пашинян встретятся в Москве 8 сентября. Об этом пишет газета «Известия».

В издании напомнили, что эта встреча лидеров стран станет третьей по счету после того, как в Армении сменилась власть. Ранее Путин и Пашинян провели переговоры в Сочи 14 мая на саммите глав стран Евразийского экономического союза, а следующая встреча произошла 13 июня на открытии чемпионата мира по футболу.

Ранее во время видеотрансляции в фейсбуке Пашинян объявил о планах встретиться с Путиным.