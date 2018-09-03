Экс-госсекретарь США Джон Керри не исключил участия в президентской гонке в 2020 году

Бывший государственный секретарь США Джон Керри в эфире американского телеканала CBS News не исключил, что будет баллотироваться на пост президента Соединенных Штатов в 2020 году. По его словам, он планирует оставаться «политически активным» при работе администрации нынешнего президента США Дональда Трампа.

Тем не менее, по его словам, дискуссии о гонке-2020 пока преждевременны.

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«Говорить о [выборах] в 2020 году прямо сейчас — это полное отвлечение внимания и пустая трата времени», — заявил Джон Керри.

Ранее Джон Керри участвовал в президентских выборах 2004 года, баллотируясь от Демократической партии США. Тогда он проиграл Джорджу Бушу, который был кандидатом от Республиканской партии.

Президент США Дональд Трамп в июле заявил, что «мечтает» заполучить бывшего вице-президента Соединенных Штатов Джо Байдена в соперники во время выборов президента в 2020 году.