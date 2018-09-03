В Кремле рассказали о темах саммита России, Турции и Ирана

Помощник российского президента Юрий Ушаков заявил, что лидеры России, Турции и Ирана в ходе саммита в Тегеране обсудят провокации с использованием химического оружия в Сирии. Об этом сообщает газета «Известия».

По его словам, на встрече лидеры намерены обсудить все аспекты сирийского урегулирования.

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Он также добавил, что президент России Владимир Путин проведет отдельные встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и президентом Ирана Хасаном Роухани.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков подтвердил подготовку саммита между Россией, Турцией и Ираном.

Он также добавил, что трехсторонняя встреча может пройти в Тегеране.