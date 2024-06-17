Муфтият Дагестана осудил проявления радикализма на фоне захвата заложников в СИЗО

Муфтият Дагестана осудил действия заключенных, захвативших заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону, и призвал общество не ассоциировать действия преступников с исламом. Об этом сообщает РИА Новости.

В муфтияте подчеркнули, что осуждают любые проявления радикализма и призывают общество не ассоциировать действия преступников с исламом.

В заявлении отмечается, что подобные проявления радикализма не имеют ничего общего с исламом и наносят ему только вред, поскольку в обществе начинают ассоциировать ислам с экстремизмом и терроризмом.

До этого стало известно, что флаг «Исламского государства» (организация запрещена в России) и повязки на голову террористам передали в ростовское СИЗО-1, предположительно, под видом полотенец.

Заключенные ростовского СИЗО-1 взяли в заложники двух сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Нападавшие назвали себя сторонниками ИГ. Часть из них осуждена за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения.

По данным журналистов, террористы долго готовились к преступлению и заранее ослабили решетку камеры для осуществления своего замысла. Дождавшись подходящего момента, они выбили преграду, пробрались во двор, а затем проникли в помещение дежурной части и захватили сотрудников изолятора.

Ранее сообщалось, что в ростовском СИЗО начались обыски после инцидента с захватом заложников.