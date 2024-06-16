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В Южной Корее заявили о намерении внимательно следить за визитом Путина в КНДР

Южная Корея будет внимательно следить за визитом Путина в КНДР

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Михаил Метцель/РИА Новости

Южнокорейские власти будут внимательно следить за визитом президента России Владимира Путина в КНДР. Об этом заявил глава управления национальной безопасности президентской администрации Южной Кореи Чан Хо Чжин, сообщает телеканал »Рёнхап ньюс».

По словам чиновника, Сеул внимательно и всецело проанализирует результаты визита Путина в Пхеньян и отделит риторику от практической стороны. Чан Хо Чжин подчеркнул, что Москве необходимо задуматься над тем, кто после завершения боевых действий на Украине будет для нее важнее — Южная или Северная Корея.

До этого сообщалось, что правительство Японии внимательно следит за ситуацией на Корейском полуострове, но не может как-либо комментировать готовящийся визит Путина в Северную Корею.

13 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москве не нужно мешать развивать дружеские отношения с Пхеньяном.

Ранее Ким Чен Ын заявил о движении России к процветанию.

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