В СПЧ заявили о нехватке сотрудников в СИЗО, где захватили заложников

В СИЗО-1 Ростова-на-Дону, где утром 16 июня группа заключенных захватила в заложники сотрудников УФСИН, недостает трети персонала. Об этом РИА Новости рассказал член Совета по правам человека (СПЧ), ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

По словам члена СПЧ, несмотря на то, что изолятору не хватает 30% сотрудников, он переполнен примерно на 200-400 человек, если говорить о заключенных.

16 июня заключенные СИЗО в Ростове-на-Дону взяли в заложники двух сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Часть из них была осуждена за подготовку теракта — попытку подрыва здания Верховного суда Карачаево-Черкесской Республики в 2023 году. Они потребовали машину и освобождения. В ходе штурма террористов ликвидировали, а заложников освободили. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

После случившегося Следственный комитет возбудил уголовное дело, а его глава Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему доклад о первоначальных результатах расследования.

Ранее стало известно, откуда у захватчиков ростовского СИЗО появился флаг запрещенной в России террористической организации.