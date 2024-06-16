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Шор объяснил отказ в посадке самолету в Кишиневе с представителями молдавской оппозиции

Шор: власти Молдавии отказали в посадке самолету с представителями оппозиции

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Максим Блинов/РИА Новости

Руководитель молдавского оппозиционного политического блока «Победа» Илан Шор заявил, что отказ в посадке в Кишиневе пассажирскому самолету 14 июня связан с президентом страны Майей Санду и премьер-министром Дорином Речаном. Об этом сообщает ТАСС.

Шор считает, что самолет, летевший из Еревана, не приняли в аэропорту по прямому указанию Санду и Речана. Политик подчеркнул, что неважно, какую партию представляют находившиеся на борту, ведь все они граждане Молдавии.

До этого стало известно, что представители молодежного крыла оппозиционной партии «Возрождение» подверглись усиленным проверкам и допросам в аэропорту Кишинева по возвращении из Москвы, где проходил съезд оппозиционных партий Молдавии.

Власти Молдавии жестко критикуют Россию и ЕАЭС, зачищая политическое пространство от пророссийских сил, — и все это на фоне глубокого экономического кризиса и акций протестов оппозиции. Осенью в стране одновременно пройдут президентские выборы и референдум о вступлении в Евросоюз. Подробности об этом «Газета.Ru» обсудила с оппозиционером Иланом Шором — главой запрещенной в Молдавии партии «Шор».

Ранее стало известно, что переговоры по вступлению Украины и Молдавии в ЕС могут затянуться.

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