В России зафиксировали снижение цен на новостройки

Средняя цена квадратного метра на новостройки в России за месяц снизилась до 132,1 тысячи рублей. Об этом рассказала исполнительный директор федеральной компании «Этажи» Юлия Бочарникова, передают «Известия».

По ее словам, до 1 июля осталось меньше полумесяца, а решения по дальнейшей судьбе льготных ипотечных программ до сих пор нет, и это привело к периоду ценовой турбулентности в сегменте новостроек.

Отмечается, что за прошлый месяц средняя стоимость квадратного метра на первичном рынке жилья в России снизилась на 0,5%, при этом по итогам 12 месяцев рост составляет 10,3%.

13 июня в пресс-службе компании «Яндекс.Недвижимость» сообщили, что в мае 2024 года средняя стоимость квадратного метра в новостройках российских городов-миллионников выросла на 0,5% по сравнению с апрелем и составила 162 тыс. руб.

12 июня управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов заявил, что рядом с пляжами в Москве сейчас продаются 8 тыс. квартир и апартаментов в 50 новостройках (+38% к началу июня 2023 года).

В конце мая сообщалось, что застройщики в Москве выведут около 1 млн квартир и апартаментов в ближайшие годы.

Ранее россиянам рассказали, когда снизятся цены на квартиры.