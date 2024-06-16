Средства ПВО уничтожили цель над Краснодарским краем

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник украинской армии над Краснодарским краем. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, попытка Киева совершить террористическую атаку с помощью беспилотника самолетного типа была пресечена около 22:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края», — заявили в министерстве.

До этого Минобороны РФ в ежедневной сводке сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили десять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки.

Накануне в Минобороны отчитались о результатах работы средств ПВО за неделю. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский истребитель МиГ-29 и 465 беспилотных летательных аппаратов противника. Также украинские войска потеряли два вертолета Ми-8 и самолеты Су-27 и Су-25.

В оборонном ведомстве заявили, что всего с начала спецоперации российскими военными было уничтожено 25855 беспилотников ВСУ.

Ранее силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Ростовской области.