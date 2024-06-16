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Средства ПВО уничтожили цель над Краснодарским краем

Минобороны РФ: беспилотник ВСУ уничтожен над Краснодарским краем

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Виктор Толочко/РИА Новости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник украинской армии над Краснодарским краем. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, попытка Киева совершить террористическую атаку с помощью беспилотника самолетного типа была пресечена около 22:00 мск.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Краснодарского края», — заявили в министерстве.

До этого Минобороны РФ в ежедневной сводке сообщило, что средства противовоздушной обороны сбили десять беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ) за сутки.

Накануне в Минобороны отчитались о результатах работы средств ПВО за неделю. Российские средства противовоздушной обороны уничтожили украинский истребитель МиГ-29 и 465 беспилотных летательных аппаратов противника. Также украинские войска потеряли два вертолета Ми-8 и самолеты Су-27 и Су-25.

В оборонном ведомстве заявили, что всего с начала спецоперации российскими военными было уничтожено 25855 беспилотников ВСУ.

Ранее силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Ростовской области.

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