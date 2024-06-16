В Дели объяснили причины участия Индии в саммите по Украине

Заместитель министра иностранных дел Индии Паван Капур заявил, что Дели участвовал в состоявшейся в Швейцарии конференции по Украине для понимания различных точек зрения. Об этом сообщается на сайте МИД страны.

По словам дипломата, участие Индии в этом саммите и постоянное взаимодействие со всеми заинтересованными сторонами были направлены на понимание различных точек зрения, подходов и вариантов, направленных на нахождение пути вперед к устойчивому разрешению конфликта. Капур подчеркнул, что только приемлемые и для Москвы, и для Киева варианты могут привести к достижению прочного мира.

Замглавы МИД отметил, что Дели поддерживает любое коллективное желание способствовать мирному разрешению конфликта на Украине. Поэтому Индия продолжит взаимодействие с Москвой и Киевом, а также со всеми заинтересованными сторонами.

До этого сообщалось, что Ирак и Иордания отозвали подписи под коммюнике после саммита по Украине.

Ранее Индия отказалась подписывать итоговое коммюнике на саммите по Украине в Швейцарии из-за отсутствия на конференции России.