Две страны отозвали свои подписи под совместным коммюнике после конференции по Украине

Ирак и Иордания отозвали свои подписи под коммюнике после саммита по Украине. Это следует из следует из списка стран в нижней части документа на сайте Федерального совета Швейцарии.

Таким образом, число стран, принявших участие в конференции, но не подписавших коммюнике, увеличилось с 12 до 14.

До этого сообщалось, что Индия отказалась подписывать итоговое коммюнике на саммите по Украине в Швейцарии из-за отсутствия на конференции России.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что следующий саммит по Украине должен привести к завершению конфликта, на это мероприятие пригласят Россию.

На швейцарском курорте Бюргеншток прошел двухдневный саммит, который инициировала Украина для обсуждения своей «формулы мира». На конференцию приехала 91 делегация, но подписать итоговый документ согласились не все — его поддержали 80 стран и четыре международные организации. О чем говорится в коммюнике и кто отказался его подписывать? Когда ждать следующего саммита и позовут ли на него Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД Швейцарии назвали возможные сроки проведения второго саммита по Украине.