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В Швейцарии заявили, что Зеленский загнал Украину в ловушку

Полковник Бод: Зеленский отказом от переговоров с РФ загнал Украину в ловушку

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Elizabeth Frantz/Reuters

Владимир Зеленский, запретив переговоры с РФ, загнал Украину в ловушку. Такое мнение выразил полковник Генштаба Швейцарии в отставке Жак Бод в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.

«Зеленский на самом деле боится вести переговоры и, по сути, издал указ, который предотвращает любые переговоры с РФ. Теперь они попали в такую ловушку, они сами себя загнали в нее», — сказал Бод.

16 июня Владимир Зеленский дал понять, что рассматривает возможность участия России на втором саммите мира, который он ранее анонсировал.

Также Зеленский упрекнул Китай за то, что он не принял участие в конференции в Швейцарии, которая проходила 15-16 июня на курорте Бюргеншток.

Глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что власти конфедерации проведут дискуссии с Россией после конференции по Украине.

На швейцарском курорте Бюргеншток прошел двухдневный саммит, который инициировала Украина для обсуждения своей «формулы мира». На конференцию приехала 91 делегация, но подписать итоговый документ согласились не все — его поддержали 80 стран и четыре международные организации. О чем говорится в коммюнике и кто отказался его подписывать? Когда ждать следующего саммита и позовут ли на него Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее две страны отозвали свои подписи под совместным коммюнике после конференции по Украине.

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