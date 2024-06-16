В США заявили о хаосе в НАТО из-за Украины

Бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон предположил, что раскол внутри НАТО по вопросу Украины продолжает нарастать. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По словам эксперта, Соединенные Штаты оказывали давление на Польшу и Германию, чтобы те передали Киеву ракетные батареи Patriot, а они отказались. Венгрия заявляет, что не будет ничего поставлять Украине, Словакия пытается привлечь к ответственности человека, который хотел продать или в самом деле продал несколько самолетов Украине, так что в НАТО растет раскол, считает Джонсон. По его мнению, в НАТО творится хаос.

16 июня лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо написал о том, что НАТО своими действиями ускоряет движение в сторону войны.

14 июня немецкий журналист Манаф Хассан заявил, что решение НАТО по организации командных пунктов военной поддержки Киеву в Европе — очередной шаг к втягиванию ФРГ в конфликт с Россией.

До этого министр обороны США Ллойд Остин заявил, что не видит у стран-членов НАТО признаков желания и готовности к принятию в ряды организации новых стран «в ближайшем будущем».

Ранее экс-глава НАТО назвал безнадежной для ВСУ ситуацию на фронте.