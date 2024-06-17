Отказ Армении подписать коммюнике после саммита по Украине объяснили

Если бы Ереван подписал итоговое коммюнике конференции по Украине в Швейцарии, это усилило бы негатив в армяно-российских отношениях. Такое мнение выразил армянский политолог Сергей Мелконян, передает РИА Новости.

«Наряду с Арменией коммюнике не подписали страны БРИКС. То есть фактически для России есть три категории стран — недружественные, нейтральные и конструктивные. На протяжении последних лет Армения уже предприняла достаточно недружественных, по оценке России, шагов, в том числе касательно Украины», — заявил эксперт.

По его словам, само участие Армении в саммите уже могло вызвать в Москве определенные вопросы, и, если бы Ереван подписался под декларацией, возможно, возникли бы негативные последствия уже для армяно-российских отношений.

Мелконян считает, что формально Армения остается союзником России, а страны БРИКС, которые также не присоединились к коммюнике, являются партнерами.

На швейцарском курорте Бюргеншток прошел двухдневный саммит, который инициировала Украина для обсуждения своей «формулы мира». На конференцию приехала 91 делегация, но подписать итоговый документ согласились не все — его поддержали 80 стран и четыре международные организации.

Коммюнике не стали подписывать Армения, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Колумбия, Мексика, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и ЮАР. При этом среди подписантов фигурируют Венгрия, Турция и Сербия.

Ранее в Швейцарии заявили, что Зеленский загнал Украину в ловушку.