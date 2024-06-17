Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Отказ Армении подписать коммюнике после саммита по Украине объяснили

Мелконян: подписание Ереваном коммюнике по Украине ухудшило бы отношения с РФ

close
100%
Shutterstock

Если бы Ереван подписал итоговое коммюнике конференции по Украине в Швейцарии, это усилило бы негатив в армяно-российских отношениях. Такое мнение выразил армянский политолог Сергей Мелконян, передает РИА Новости.

«Наряду с Арменией коммюнике не подписали страны БРИКС. То есть фактически для России есть три категории стран — недружественные, нейтральные и конструктивные. На протяжении последних лет Армения уже предприняла достаточно недружественных, по оценке России, шагов, в том числе касательно Украины», — заявил эксперт.

По его словам, само участие Армении в саммите уже могло вызвать в Москве определенные вопросы, и, если бы Ереван подписался под декларацией, возможно, возникли бы негативные последствия уже для армяно-российских отношений.

Мелконян считает, что формально Армения остается союзником России, а страны БРИКС, которые также не присоединились к коммюнике, являются партнерами.

На швейцарском курорте Бюргеншток прошел двухдневный саммит, который инициировала Украина для обсуждения своей «формулы мира». На конференцию приехала 91 делегация, но подписать итоговый документ согласились не все — его поддержали 80 стран и четыре международные организации.

Коммюнике не стали подписывать Армения, Бразилия, Ватикан, Индия, Индонезия, Колумбия, Мексика, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Таиланд и ЮАР. При этом среди подписантов фигурируют Венгрия, Турция и Сербия.

Ранее в Швейцарии заявили, что Зеленский загнал Украину в ловушку.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами