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Россия и Белоруссия могут начать подготавливать специалистов по проектированию БПЛА

Минск и Москва обсуждают вопрос подготовки специалистов по проектированию дронов

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Андрей Александров/РИА «Новости»

Руководитель министерства образования Белоруссии Андрей Иванец заявил, что Минск и Москва прорабатывают вопрос подготовки специалистов в области авиастроения, в том числе разработчиков беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает ТАСС.

Иванец подчеркнул, что белорусская сторона видит, насколько важна сегодня данная повестка в свете договоренностей, которые были достигнуты президентом республики Александром Лукашенко в рамках посещения ряда регионов Российской Федерации.

До этого президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону развитие стратегического партнерства двух стран и взаимодействие в рамках Союзного государства.

Стороны обсудили вопросы развития двухсторонних отношений и союзничества с учетом договоренностей, достигнутых по итогам переговоров в Минске 24 мая.

5 июня Александр Лукашенко посетил Иркутск, который назвал «сказочным местом» и «раем» в разговоре с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.

Также Лукашенко рассказал о «вечном споре» с Владимиром Путиным из-за погоды.

Ранее стало известно, когда Белоруссия станет членом ШОС.

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