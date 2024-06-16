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Украинская журналистка назвала Стефанчука единственным легитимным лидером Украины

Журналистка Панченко призвала Стефанчука к миру как легитимного лидера Украины

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Maxym Marusenko/NurPhoto/Reuters

Украинская журналистка Диана Панченко обратилась к спикеру Верховной рады страны Руслану Стефанчуку с предложением подписать мирный договор с Москвой, так как он, по ее мнению, является единственным легитимным лидером Украины. Об этом она заявила в соцсети X.

Она вспомнила, что украинцы были готовы сесть за стол переговоров в 2022 году, когда в решение Украины вмешался действующий на тот момент премьер Британии Борис Джонсон. Панченко отметила, что с тех пор Украина теряет сотни тысяч людей.

«Украина теряет будущее и территории. Будьте смелым. Прекратите это», — призвала Панченко Стефанчука, который в ответ обвинил ее в предательстве государства.

12 июня швейцарский депутат Томас Аески от правящей партии в парламенте страны «Демократический союз центра» (UDC) подрался с полицией из-за визита Руслана Стефанчука.

7 июня президент России Владимир Путин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский узурпировал власть в стране.

30 мая бывший премьер-министр Украины Николай Азаров сказал, что спикер Верховной рады Руслан Стефанчук совершает преступление, замалчивая нелегитимность Зеленского.

20 мая истек пятилетний срок полномочий Зеленского на посту президента Украины. Зеленский вступил в должность в 2019 году. Согласно конституции Украины, 20 мая 2024 года новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

Ранее в Госдепе однозначно высказались о легитимности Зеленского.

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