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Кулеба заявил, что второй саммит по Украине должен завершить конфликт

Кулеба: следующий саммит по Украине с участием РФ должен завершить конфликт

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Johanna Geron/Reuters

Следующий саммит по Украине должен привести к завершению конфликта, на это мероприятие пригласят Россию. Об этом заявил глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба, сообщает издание «Страна.ua».

«Идея в том, чтобы следующий саммит стал завершением войны. И, конечно, нам нужна за столом переговоров и другая сторона. Это очевидно, что для завершения войны нужны обе стороны», — сказал министр.

По его словам, Украина должна работать над тем, чтобы страна «в это время находилась на сильнейших позициях».

Дипломат также отметил, что настанет момент, когда Киеву нужно будет говорить с Москвой.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что принятый по итогам конференции в Швейцарии «план действий» будет доведен до России перед вторым саммитом.

Мирная конференция по Украине состоялась 15-16 июня на швейцарском курорте Бюргеншток. Итоговый документ саммита поддержали 80 стран-участниц из 91. В частности, Бразилия и Индия не поддержали итоговый документ конференции в Швейцарии.

Ранее президент Швейцарии Виола Амхерд заявила, что мирный процесс по Украине невообразим без участия России.

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