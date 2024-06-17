Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Швейцария не видит проблем с участием Путина в возможной конференции по Украине

В МИД Швейцарии не видят проблем с участием Путина в конференции по Украине

close
100%
Laurent Cipriani/AP

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что не видит проблем с участием президента России Владимира Путина в конференции по Украине в случае ее возможного проведения на территории конфедерации, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС). Его слова передает ТАСС.

Дипломат считает, что этот вопрос может быть урегулирован в соответствии с законами Швейцарии.

«Безусловно, мы должны заниматься этим вместе с МУС». «Для принимающей [международные мероприятия] страны возможны исключения из правил», — добавил он.

Президент Швейцарии Виола Амхерд пояснила, что исключения возможны, когда необходимо участие государственных лиц в конференциях. По ее словам, именно к такого рода случаю может быть отнесено возможное участие Путина в переговорах по Украине, если они в будущем будут проводиться в Швейцарии. Однако для этого потребуется решение правительства Швейцарии, добавила она.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

На швейцарском курорте Бюргеншток прошел двухдневный саммит, который инициировала Украина для обсуждения своей «формулы мира». На конференцию приехала 91 делегация, но подписать итоговый документ согласились не все — его поддержали 80 стран и четыре международные организации. О чем говорится в коммюнике и кто отказался его подписывать? Когда ждать следующего саммита и позовут ли на него Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кулеба заявил, что второй саммит по Украине должен завершить конфликт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами