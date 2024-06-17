Швейцария не видит проблем с участием Путина в возможной конференции по Украине

Министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис заявил, что не видит проблем с участием президента России Владимира Путина в конференции по Украине в случае ее возможного проведения на территории конфедерации, несмотря на ордер Международного уголовного суда (МУС). Его слова передает ТАСС.

Дипломат считает, что этот вопрос может быть урегулирован в соответствии с законами Швейцарии.

«Безусловно, мы должны заниматься этим вместе с МУС». «Для принимающей [международные мероприятия] страны возможны исключения из правил», — добавил он.

Президент Швейцарии Виола Амхерд пояснила, что исключения возможны, когда необходимо участие государственных лиц в конференциях. По ее словам, именно к такого рода случаю может быть отнесено возможное участие Путина в переговорах по Украине, если они в будущем будут проводиться в Швейцарии. Однако для этого потребуется решение правительства Швейцарии, добавила она.

В марте 2023 года МУС выдал ордер на арест Владимира Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

На швейцарском курорте Бюргеншток прошел двухдневный саммит, который инициировала Украина для обсуждения своей «формулы мира». На конференцию приехала 91 делегация, но подписать итоговый документ согласились не все — его поддержали 80 стран и четыре международные организации. О чем говорится в коммюнике и кто отказался его подписывать? Когда ждать следующего саммита и позовут ли на него Россию — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Кулеба заявил, что второй саммит по Украине должен завершить конфликт.