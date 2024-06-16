Чемпион двух турниров «Большого шлема» оценил готовность россиян к Уимблдону

Знаменитый отечественный теннисист Андрей Ольховский, экс-шестая ракетка мира в парном разряде и победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте, в комментарии для «Газеты.Ru» оценил готовность российских теннисистов-мужчин к Уимблдону.

«Медведев снялся с турнира в Хертогенбоше… На мой взгляд, если физически все будут здоровы, то смогут показать хороший результат. Трава сейчас не такая быстрая, как раньше. Посмотрим, какая трава на Уимблдоне будет в этом году, посмотрим на сетку и дальше уже будем делиться ожиданиями. Очень много будет зависеть от жеребьевки», — отметил Ольховский.

В прошлом сезоне Даниил Медведев впервые в карьере дошел до полуфинала Уимблдона, где уступил будущему победителю испанцу Карлосу Алькарасу (3:6, 3:6, 3:6). Роман Сафиуллин в четвертьфинале проиграл итальянцу Яннику Синнеру (4:6, 6:3, 2:6, 2:6). Андрей Рублев на той же стадии уступил будущему финалисту сербу Новаку Джоковичу (6:4, 1:6, 4:6, 3:6). При этом во втором круге Андрей обыграл своего соотечественника Аслана Карацева (6:7, 6:3, 6:4, 7:5).

Ранее все российские теннисисты были допущены до Олимпиады-2024.