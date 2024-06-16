Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Чемпион двух турниров «Большого шлема» оценил готовность россиян к Уимблдону

Экс-теннисист Ольховский: россияне могут хорошо выступить на Уимблдоне

close
100%
Lisi Niesner/Reuters

Знаменитый отечественный теннисист Андрей Ольховский, экс-шестая ракетка мира в парном разряде и победитель двух турниров «Большого шлема» в миксте, в комментарии для «Газеты.Ru» оценил готовность российских теннисистов-мужчин к Уимблдону.

«Медведев снялся с турнира в Хертогенбоше… На мой взгляд, если физически все будут здоровы, то смогут показать хороший результат. Трава сейчас не такая быстрая, как раньше. Посмотрим, какая трава на Уимблдоне будет в этом году, посмотрим на сетку и дальше уже будем делиться ожиданиями. Очень много будет зависеть от жеребьевки», — отметил Ольховский.

В прошлом сезоне Даниил Медведев впервые в карьере дошел до полуфинала Уимблдона, где уступил будущему победителю испанцу Карлосу Алькарасу (3:6, 3:6, 3:6). Роман Сафиуллин в четвертьфинале проиграл итальянцу Яннику Синнеру (4:6, 6:3, 2:6, 2:6). Андрей Рублев на той же стадии уступил будущему финалисту сербу Новаку Джоковичу (6:4, 1:6, 4:6, 3:6). При этом во втором круге Андрей обыграл своего соотечественника Аслана Карацева (6:7, 6:3, 6:4, 7:5).

Ранее все российские теннисисты были допущены до Олимпиады-2024.

Все новости на тему:
Летние виды спорта
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами