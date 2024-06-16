Болельщик рассказал, как он пронес флаг РФ на матч Евро Германия — Шотландия

Болельщик «Спартака» Василий, который пронес российский флаг на матч открытия Евро-2024 Германия — Шотландия рассказал, что спокойно пронес флаг на стадион, передает «Спорт-Экспресс».

«Немного опасался, конечно. Флаг был в кармане. Проходил обычный досмотр, никто особо не докапывался. Потрогали его, но даже не попросили развернуть, как обычно бывает на многих соревнования», — сказал Василий.

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) перед началом европейского первенства призвал болельщиков не демонстрировать флаги стран, не участвующих в турнире. Василий сказал, что не намерен конфликтовать, если его попросят убрать флаг России.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее на матч Сербия — Англия пришли болельщики с флагами России.