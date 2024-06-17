Крупные американские бизнесмены стали поддерживать Трампа из-за разочарования в Байдене

Крупные американские бизнесмены все чаще выступают с поддержкой Дональда Трампа на фоне разочарования в президенте Соединенных Штатов Джо Байдена. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Издание напомнило, что многие бизнесмены из США дистанцировались от Трампа после беспорядков в Капитолии в 2021 году.

Отмечается, что на этой неделе экс-глава американской администрации встретился с несколькими представителями крупного бизнеса, в том числе с главами Citigroup и Wells Fargo Джейн Фрейзер и Чарли Шарфом, гендиректором Apple Тимом Куком и гендиректором Walmart Дугом Макмиллоном. Трамп на встрече допустил, что корпоративный налог понизится с 20 до 15%.

16 июня Трамп пообещал положить конец многомиллиардным траншам США Украине в случае победы на выборах.

Выборы президента США пройдут в ноябре 2024 года. От Республиканской партии на выдвижение претендует бывший президент США Дональд Трамп, от Демократической – действующий президент Джо Байден. Оба кандидата отличаются почтенным возрастом: Дональду Трампу 77, а Байдену – 81 год.

Ранее стал известен регламент дебатов Байдена и Трампа.