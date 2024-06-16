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Организаторов тренинга в Одессе накажут после скандала из-за русского языка

Омбудсмен Креминь: защитников русскоязычного тренинга ждет «жесткая реакция»

Организаторов тренинга в Одессе, на котором разразился скандал из-за русского языка, ожидает «жесткая реакция» и наказание. Об этом на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) написал уполномоченный по защите государственного языка Украины Тарас Креминь.

«Инициаторы «бизнес-мероприятия»... нарушили сразу несколько статей языкового закона и уголовного кодекса. <...> Реакция будет жесткой. Нарушители будут наказаны», — заявил омбудсмен.

По его словам, условия для реализации наказания должны будут создать местные власти, от которых он в ближайшее время ожидает реакции на случившееся.

Видео с бизнес-тренинга «Лидер мнений» получило общественный резонанс 16 июня. На его кадрах участницы мероприятия прерывают говорящего в микрофон мужчину и требуют у него перейти на украинский язык. Спикер отвечает, что делать этого не будет, а женщины могут покинуть помещение, если им что-то не нравится. Перепалка заканчивается тем, что охрана выводит девушек с тренинга.

Ранее сообщалось, что суд во Львове восстановил на работе в вузе Ирину Фарион, оскорблявшую русскоязычных.

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