Порошенко встретился с Волкером и обсудил Донбасс

Президент Украины Петр Порошенко встретился со спецпредставителем США по Украине Куртом Волкером. Об этом украинский президент сообщил в своем твиттере.

«Мы обсудили ситуацию с безопасностью на Востоке Украины и скоординировали дальнейшие шаги для деоккупации Донбасса», — написал Порошенко.

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Украинский президент добавил, что в ходе беседы «подчеркнул важность усиления давления на Россию для немедленного освобождения украинских заложников».

Порошенко также написал, что вместе с Волкером обменялся мнениями по усилению обороноспособности украинской армии.

Ранее Волкер заявил, что США готовы увеличить поставки летального оружия на Украину.