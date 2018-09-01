Путин рассказал, хотел ли быть президентом в детстве

Президент России Владимир Путин заявил, что не мечтал стать президентом в детстве, передает РИА «Новости».

«Конечно, видел, спал и видел», — засмеялся Путин, отвечая на вопрос, как прошли его школьные годы и видел ли он себя главой государства уже тогда.

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Перейдя на серьезный тон, он сказал: «Ну что вы? Ну, конечно, нет! Разве можно?». Он добавил, что любил находиться в коллективе и коллектив был хороший.

Ранее Владимир Путин рассказал, что привык анализировать препятствия на пути к высотам, а не искать непосредственно способы достижения успеха.

По мнению главы государства, движение вперед будет более уверенным и быстрым, если критически смотреть на себя, на свою работу и жизнь, и выявлять то, что мешает идти вперед.