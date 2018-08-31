На Украине не ожидают срыва минских договоренностей из-за гибели Захарченко

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Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Георгий Тука заявил, что не ожидает срыва минских договоренностей в связи с гибелью главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, Захарченко не обладал достаточным политическим весом для того, чтобы его смерть привела к срыву международных договоренностей, при этом он не исключил возможности, что гибель главы ДНР может быть использована как повод.

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«Сама по себе эта фигура ни на что не влияет, из-за нее какие-то международные процессы свою транспарентность терять не будут. Другое дело, «как повод для» это может быть использовано. Поживем — увидим», — сказал Тука.

Ранее сообщалось, что врио главы ДНР назначен вице-премьер Дмитрий Трапезников.