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ВСУ обстреляли восемь населенных пунктов на левобережье Днепра

ВСУ нанесли 46 артиллерийских ударов по левобережью Днепра в Херсонской области

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) за день нанесли более 40 артиллерийских ударов по населенным пунктам левобережья Днепра в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.

«Преступный киевский режим продолжает террористические обстрелы населенных пунктов левобережья Днепра Херсонской области», — уточнили в сообщении.

По данным источника, в течение дня украинская армия нанесла по населенным пунктам левого берега 23 артиллерийских удара. Еще 23 прилета зафиксировали в темное время суток. Атаке подверглись восемь населенных пунктов. В их числе: Солонцы, Алешки, Каховка, Новая Каховка, Райское, Малокаховка, Софиевка и Таврийск.

Накануне стало известно, что российские военные отразили контратаки ВСУ в Харьковской области. Поражение военнослужащим и технике бойцы ВС РФ нанесли в Революционном, Нескучном, Веселом и Липцах. Также атаки удалось отразить в районах Волчанска и Глубокого.

Ранее в США оценили шансы ВСУ на новое контрнаступление.

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