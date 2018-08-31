Глава МИД Австрии заявила, что не пожалела о приглашении Путина на свадьбу
Глава министерства иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что не пожалела о приглашении на свою свадьбу президента России Владимира Путина. Об этом она сказала в интервью телерадиокомпании ORF, передает РИА «Новости».
Как отмечает агентство, ранее глава делегации Австрийской народной партии в Европарламенте Отмар Карас заявил, что «Путин использовал это частное торжество для стратегических интересов».
«Нет, не пожалела. Я получила пожелания от всех своих 27 коллег, которые сегодня приехали сюда — как на заседании, так и лично. Здесь действительно не о чем жалеть», — сказала Кнайсль.
Ранее австрийский министр объяснила свой реверанс Путину, за который ее раскритиковали.
В интервью ORF Кнайсль также отметила, что не знает, как широкой общественности стала доступна видеозапись, где она танцует с российским президентом.