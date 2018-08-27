Трамп под давлением приказал приспустить флаг в честь Маккейна

Президент США Дональд Трамп, после «нерешительной» реакции на смерть сенатора-республиканца Джона Маккейна, отдал приказ приспустить американский флаг в его честь. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление Трампа.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что Трамп запретил хвалить Маккейна от имени Белого дома — вместо публикации официального заявления по поводу смерти сенатора Трамп ограничился постом в твиттере.

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В заявлении президента говорится, что, несмотря на политические противоречия, он уважает Маккейна за то, что он сделал для страны, а также за его «доблесть».

«Я подписал документ, который предписывает приспустить флаг США до дня его похорон», — заявил Трамп.

Ранее сообщалось, что в воскресенье, 26 августа, флаг у Белого дома приспустили в память о Маккейне.