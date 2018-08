Трамп не справился с раскрашиванием флага США

Президент США Дональд Трамп во время посещения детского госпиталя в Огайо не смог правильно раскрасить американский флаг.

Фотографию, где президент раскрашивает флаг, опубликовал в своем твиттере министр здравоохранения и социальных служб США Алекс Азар, который посетил госпиталь вместе с Трампом и его женой Меланьей.

Пользователи Twitter обратили внимание на ошибку и высмеяли Трампа за это. Некоторые подчеркивали, что президент США мог перепутать американский флаг с российским, намекая на «сговор» Трампа с Россией, многие заметили, что на фотографии Трамп смотрит на раскраску сидящей рядом девочки и предположили, что он пытается «срисовать» флаг у нее.

Ранее сообщалось, что британская писательница Джоан Роулинг высмеяла Трампа за опечатку в одном из его твитов.

The opioid crisis is one of our top priorities at HHS, with a drumbeat of action on the full range of efforts where we can assist local communities. Today, I joined @POTUS & @FLOTUS in Ohio to learn how states and communities are responding to the challenge of opioid addiction. pic.twitter.com/NwxSoeNznA