Путин станцевал с главой МИД Австрии на ее свадьбе

5 июня 2018 года. Президент России Владимир Путин и министр европейских, интеграционных и... Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин станцевал с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе, перед тем, как покинуть торжественные мероприятия, передает Oe24.

Глава государства также попрощался с супругом Кнайсль, бизнесменом Вольфгангом Майлингером.

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Сообщалось, что Путин написал пожелание на машине и уехал со свадьбы главы МИД Австрии. Президент направился в Берлин, где ему предстоят переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Ранее свадьбу главы МИД Австрии отложили из-за задержки приглашенного на торжество российского президента.