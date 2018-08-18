Путин станцевал с главой МИД Австрии на ее свадьбе
Президент России Владимир Путин станцевал с министром иностранных дел Австрии Карин Кнайсль на ее свадьбе, перед тем, как покинуть торжественные мероприятия, передает Oe24.
Глава государства также попрощался с супругом Кнайсль, бизнесменом Вольфгангом Майлингером.
Реклама
Сообщалось, что Путин написал пожелание на машине и уехал со свадьбы главы МИД Австрии. Президент направился в Берлин, где ему предстоят переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Ранее свадьбу главы МИД Австрии отложили из-за задержки приглашенного на торжество российского президента.