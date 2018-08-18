В Раде действия украинских властей уподобили «методам шахидов»

Депутат Верховной рады Дмитрий Линько заявил, что если Украина остановит железнодорожное сообщение с Россией, то в первую очередь пострадает сама. Об этом он сказал в эфире NewsOne.

По его словам, также действуют шахиды на войне, нанося урон противнику, но погибая. Это, по его мнению, делает и министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, останавливая движение поездов в Россию. Линько подчеркнул, что Россия, скорее всего, не ощутит неудобств.

Реклама

«На войне есть такое понятие, как шахид — можно подорвать себя, сделать хуже врагу — ранить его, но ты, в конце концов, умрешь. Так вот, такими шахидскими методами воевать не стоит. Мы можем сделать очень плохо, но мы от этого умрем», — сказал Линько.

По его мнению, прекращение сообщения в настоящий момент является «неадекватной реакцией», однако посчитал нужным «пропагандировать, чтобы люди не ездили в Москву».

Ранее сообщалось, что Омелян призвал украинцев ехать в ЕС.