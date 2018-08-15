Kronen Zeitung: Путина пригласили на свадьбу главы МИД Австрии

Австрийское спецподразделение «Кобра» готовится к визиту президента России Владимира Путина, который приглашен на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль, сообщает австрийская газета Kronen Zeitung со ссылкой на источники из политического окружения.

Планируется, что российский лидер предстанет в качестве «неожиданного гостя» на свадьбе. Она состоится на юго--востоке Австрии в Штирии 18 августа. Как стало известно изданию, «Кобра» провела уже серию встреч, на которых жениха и невесту проинструктировали по вопросам безопасности.

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По данным издания, выбор места свадьбы изначально пал на австрийский замок Schloss Gamlitz. Однако от этой идеи, скорее всего, пришлось отказаться из-за даты, которая стала популярной для многих свадебных пар. Новым местом выбрана винодельня в Штирии.

Источник в сфере безопасности рассказал изданию, что для такого визита необходимы серьезные двусторонние договоренности. В частности, для обеспечения безопасности планируется задействовать снайперов, а также сопроводить Путина из аэропорта Грац-Талерхоф.