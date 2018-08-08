Госдеп пообещал предусмотреть исключения в новых санкциях против России

Новый пакет санкций США против России, который американская сторона приняла из-за инцидента с нервно-паралитическим отравляющим веществом «Новичок» в британском Солсбери, будет иметь исключения, передает РИА «Новости» слова неназванного чиновника Госдепа.

Ранее сообщалось, что 22 августа Соединенные Штаты введут санкции против России из-за инцидента в Солсбери. Позднее телеканал NBC сообщил, что новые санкции запрещают экспорт электроники двойного назначения в Россию.

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«Также [мы] вводим санкции и на сотрудничество в космосе, но мы где-то сотрудничаем, а где-то зависим. В этом смысле мы будем рассматривать каждую позицию отдельно», — сказал представитель Госдепа.

Он подчеркнул, что американская сторона будет внимательно анализировать ситуацию в области поставок авиационных составляющих, так как от них зависит безопасность полетов. Представитель Госдепа добавил, что исключения также будут рассматриваться в поставках товаров для гражданских нужд.

Российская сторона неоднократно опровергала сообщения о производстве «Новичка» на территории России или СССР. Также российские власти неоднократно заявляли, что Россия не имеет отношения к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.