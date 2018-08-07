Медведев рассказал, что Россия не собиралась разгромить Грузию в 2008 году

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью газете «Коммерсантъ» рассказал о том, почему российские танки не стали входить в грузинскую столицу в 2008 году, когда он был на посту президента.

По словам Медведева, в 2008 году правительство Грузии во главе с президентом «дало зеленый свет агрессии», и «произошло то, что произошло».

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На вопрос, почему российские танки остановились в нескольких десятках километров от Тбилиси и не пошли дальше, Медведев отметил, что «цель не состояла в том, чтобы разгромить Грузию», а также чтобы «казнить Саакашвили».

По словам Медведева, цель была в том, чтобы выбить грузинские войска из Цхинвала, навести порядок и предотвратить возможность дальнейших военных действий.

Он отметил, что считает, что правильно поступил, когда принял решение не форсировать дальнейшие действия.

Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня «Град» Южную Осетию. Грузинские военные вошли в Цхинвал, а затем были выбиты из него российской армией. Москва признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. После этого дипотношения двух государств были разорваны.