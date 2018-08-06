В Венесуэле задержали 11 журналистов в связи с покушением на Мадуро
Венесуэльский Национальный союз работников печати проинформировал о задержании 11 сотрудников СМИ в связи с покушением на президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщается в твиттере организации.
Как отмечается, среди задержанных оказались сотрудники изданий венесуэльских, аргентинских и испанских изданий.
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«11 журналистов и сотрудников СМИ были необоснованно задержаны, еще нескольких избили или ограбили», — говорится в заявлении ведомства.
Также подчеркивается, что в союзе не приемлют такие действия и требуют наказать тех, кто является ответственным за нарушение права на информацию.
Ранее сообщалось, что по подозрению в причастности к попытке покушения на президента Венесуэлы Николаса Мадуро задержаны шесть человек.