Россия и Япония договорились ускорить подготовку к встрече Путина и Абэ

Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что Москва и Токио договорились ускорить подготовку к встрече президента России Владимира Путина и японского премьер-министра Синдзо Абэ. Об этом сообщает РИА «Новости».

Об этом он сказал по итогам встречи глав МИД и Минобороны России и Японии в Москве.

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По словам Коно, Абэ может посетить в сентябре Владивосток и встретиться с Путиным.

Он также подчеркнул, что стороны договорились ускорить подготовку к данной встрече.

Ранее посол России в Японии Михаил Галузин заявил, что в ходе предстоящего в сентябре Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке состоится диалог между Японией и Россией на высшем уровне.