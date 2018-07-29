Правящая партия Камбоджи побеждает на выборах

Правящая Народная партия Камбоджи (НПК) побеждает на выборах в Национальную ассамблею, сообщает Reuters.

Уточняется, что НПК набирает более 70% во всех провинциях.

Представитель НПК заявил, что партия рассчитывает получить 80% голосов избирателей и занять не менее 100 мест в парламенте из 125.

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Явка на выборах составила 82,71%. Окончательные результаты объявят в середине августа.

Лидер НПК премьер-министр Камбоджи Хун Сен занимает пост главы правительства уже 33 года. Он начинал свою политическую карьеру командиром одного из отрядов «красных кхмеров», устроивших в стране геноцид, в результате которого погибли более 2 млн человек.

Напомним, в ноябре 2017 года Верховный суд Камбоджи распустил главную оппозиционную силу страны — Партию национального спасения, обвинив в «сговоре с зарубежными силами с целью свержения законного правительства».