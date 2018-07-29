Трамп назвал американские законы о мигрантах «самыми глупыми в мире»

Президент США прокомментировал разлучение детей мигрантов с семьями на границе, назвав американские законы в этой области «глупейшими в мире». Об этом он написал в своем твиттере.

«Пожалуйста, поймите, есть последствия, когда люди незаконно пересекают нашу границу, вне зависимости от того, есть у них дети или нет», — подчеркнул Трамп.

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Он также отметил, что некоторые люди могут использовать детей в плохих целях.

«Конгресс должен принять меры для исправления глупейших и худших законов о миграции в мире!» — добавил президент США.

Ранее сообщалось, что испаноязычные конгрессмены сравнили миграционную политику США с расизмом.