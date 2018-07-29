Трамп назвал американские законы о мигрантах «самыми глупыми в мире»
Президент США прокомментировал разлучение детей мигрантов с семьями на границе, назвав американские законы в этой области «глупейшими в мире». Об этом он написал в своем твиттере.
«Пожалуйста, поймите, есть последствия, когда люди незаконно пересекают нашу границу, вне зависимости от того, есть у них дети или нет», — подчеркнул Трамп.
Реклама
Он также отметил, что некоторые люди могут использовать детей в плохих целях.
«Конгресс должен принять меры для исправления глупейших и худших законов о миграции в мире!» — добавил президент США.
Ранее сообщалось, что испаноязычные конгрессмены сравнили миграционную политику США с расизмом.