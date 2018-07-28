Премьер Венгрии назвал политику ЕС в отношении России примитивной

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз проводит «примитивную политику» в отношении России, передает Agerpres.

«С моей точки зрения, ЕС проводит, прошу прощения, примитивную политику по отношению к России, утверждая, что Россия представляет собой угрозу», — сказал он.

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Он отметил, что «большинство стран ЕС не чувствуют» опасности, которая якобы исходит от России.

Ранее Виктор Орбан во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что санкции вредят двусторонним отношениям между странами.

Премьер также отметил, что санкции против России наносят ущерб, так как из-за них Венгрия теряет возможности.