Премьер Венгрии назвал политику ЕС в отношении России примитивной
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Европейский союз проводит «примитивную политику» в отношении России, передает Agerpres.
«С моей точки зрения, ЕС проводит, прошу прощения, примитивную политику по отношению к России, утверждая, что Россия представляет собой угрозу», — сказал он.
Реклама
Он отметил, что «большинство стран ЕС не чувствуют» опасности, которая якобы исходит от России.
Ранее Виктор Орбан во время встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что санкции вредят двусторонним отношениям между странами.
Премьер также отметил, что санкции против России наносят ущерб, так как из-за них Венгрия теряет возможности.