Госдеп прокомментировал выборы в Пакистане
Официальный представитель Госдепартамента США Хизер Науэрт заявила, что Вашингтон принимают к сведению результаты выборов в Пакистане. Об этом сообщается на сайте ведомства.
По ее словам, США обеспокоены рядом недостатков в предвыборном процессе в Пакистане.
Реклама
Она также добавила, что в частности, Вашингтон обеспокоен ограничения, которые были наложены на свободу слова и собраний в период предвыборной кампании в Пакистане.
Науэрт подчеркнула, что США согласны с оценками наблюдательной миссии ЕС, которая отметила позитивные изменения в юридическом поле.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп решил назначить посла страны в Пакистане Дэвида Хейла заместителем госсекретаря США по политическим вопросам.