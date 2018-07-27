Президент России Владимир Путин не стал комментировать возможность проведения референдума в Донбассе, передает корреспондент «Газеты.Ru».

При этом глава государства назвал эту тему тонкой и чувствительной.

«Я пока воздержусь от комментариев. Это очень тонкая, чувствительная сфера, которая требует дополнительного уточнения», — сказал Путин.

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Так он ответил на вопрос о том, как отреагировал президент США Дональд Трамп на предложения Путина относительно референдума в Донбассе.

Ранее помощник президента Юрий Ушаков заявил, что президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп обсуждали возможность проведения референдума в Донбассе.