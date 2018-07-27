Путин ответил на вопрос о дальнейших встречах с Трампом

Российский президент Владимир Путин ответил на вопрос о возможности следующей встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

Отмечается, что Путин сказал об этом во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в ЮАР. Президент выразил готовность проводить дальнейшие встречи с Трампом, если у лидера США есть такое желание.

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«Но нужно, чтобы были условия соответствующие, чтобы они создавались, эти условия. В том числе и в наших странах мы готовы к таким встречам. Мы готовы пригласить президента Трампа в Москву, пожалуйста», — сказал Путин.

Он отметил, что Трамп знает об этом приглашении. Путин также обратил внимание на возможность встречи с Трампом на международных площадках.

Ранее Путин заявил, что считает встречи со своим американским коллегой Дональдом Трампом полезными.